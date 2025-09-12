МЗ сключи двугодишно рамково споразумение за доставка на лекарства в болниците

Сключено е рамково споразумение за две години за доставка на лекарства за болниците. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ).

"Министерството гарантира лечението на пациенти, засегнати от онкологични или онкохематологични заболявания, със съвременни терапии", се посочва в съобщението.

Успешно е приключила процедурата за доставка на жизненоважни лекарствени продукти, които се използват в болничната помощ и се заплащат изцяло от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В процедурата участваха 16 търговци на едро с лекарства, които подадоха 55 оферти за 236 лекарствени групи по международно непатентно наименование, информират от МЗ.

Процедурата, чиято прогнозна стойност е 2,555 млрд. лв. без ДДС беше открита през септември 2024 г. по Закона за обществените поръчки, но се забави поради обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

След обявяване на класирането, изчакване на законовите срокове за обжалване на решението, както и подготовката на всички необходими документи, рамковото споразумение вече е факт. То е подписано от 16 търговци на едро с лекарствени продукти.

Чрез провеждането на централизиран електронен търг болниците ще разполагат с дългосрочна предвидимост, а лечението на пациентите ще бъде осигурено. Освен това здравната каса ще реализира значителна оптимизация на разходите чрез постигане на по-ниски цени в резултат на обединените обеми и създадената конкурентна среда за доставчиците, допълниха от пресцентъра. Постига се и намаляване на административната тежест чрез ускоряване на процеса по възлагане на конкретни поръчки в рамките на вече договорените условия, като се елиминира нуждата от повтарящи се тръжни процедури. Също така се осигурява прозрачност и ефективност на доставките на този тип лекарствени продукти, като се предотвратяват възможностите за нелоялни практики. Основната полза от успешното приключване на процедурата и сключването на рамковите споразумения е пряко свързана с подобряването на здравните грижи за пациентите с онкологични и онкохематологични заболявания в България.