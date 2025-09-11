Кафето става опасно, когато е много

Смъртоносната доза е 100 чашки наведнъж

Освен приятен ритуал, кафето е и полезно за организма, когато е в разумни количества. То тонизира мозъка, подобрява паметта, понижава риска от болестите на Алцхаймер и Паркинсон. Кафето подобрява метаболизма с 3-10%, защитава клетките заради антиоксидантните си свойства, намалява риска от диабет тип 2.

СЗО препоръчва не повече от 300-500 мг кофеин на ден. Това е приблизително 4-5 чаши еспресо. Нормата обаче е индивидуална, а прекаляването с ободряващата напитка може да нанесе големи вреди на организма.

На първо място страдат нервите: тревожност, раздразнителност, панически атаки. Кофеинът е мощен стимулант на централната нервна система. Превишаването на нормата удвоява нивото на стрес.

Енергията намалява: вместо бодрост, постигате умора и апатия. Тялото е изтощено.

Ускореният пулс е чест спътник на предозирането с кофеин. Особено опасно е за хора с хипертония или аритмия - често им се препоръчва да изключат напитката.

Костите страдат: големи дози кафе (особено при възрастни хора) могат да извлекат калция и магнезия, увеличавайки риска от фрактури. Две лъжици мляко в чашата помагат за компенсиране на загубата на калций.

Бъбреците са подложени на атака: ако пиете много кафе всеки ден, особено ако сте предразположени към образуване на камъни в бъбреците, можете да провокирате образуването на уратни камъни (поради пикочната киселина, продукт на разграждане на кофеина). Прекомерното уриниране също е признак на прекаляване.

Стомахът се бунтува: кафето стимулира производството на киселина. Резултатът е киселини, гадене, болка, особено на празен стомах. Хората със стомашно-чревни проблеми трябва да бъдат внимателни.

Желязо и витамини: танините в кафето могат да попречат на усвояването на желязо, протеини и някои витамини. Не пийте витамини с кафе!

Пристрастяване: тялото се нуждае от все повече кофеин, а без него страда от синдром на отнемане (главоболие, слабост, нервност). Не се отказвайте изведнъж, а постепенно намалете дозата.

Безсъние: кофеинът се изхвърля бавно. По-добре е последната чаша да се изпие 6-8 часа преди лягане, в противен случай безсънието е гарантирано. Не пийте след 16:00 часа!

Смъртоносна доза? Да, съществува - около 100 чаши наведнъж! Но това е чисто теоретично, никой не пие по толкова.