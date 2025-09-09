Д-р Илиев: Хапчетата за диабет без лекарско предписание причиняват сърдечни проблеми

Медикаментите за отслабване от групата на GLP-1 агонистите имат за цел да помагат основно на хора със сериозни проблеми в теглото, както и диабетици с диабет тип 2! Не ги приемайте без нужа!

Това апелира д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, Швейцария.

"Високото тегло води до увеличен риск за сърдечно-съдови проблеми, диабет и пр. Поддържането на оптимално тегло със спорт и балансирано хранене е основният начин да постигнем ефект! Вземането им е свързано с неприятни оплаквания като постоянно гадене, запек, странични реакции като риск от възпаление на панкреаса и връщане на килограмите след спирането им, загуба на мускулна маса, която се възвръща трудно", аргументира се лекарят.

"В никакъв случай не призовавам да се вземат без лекарско предписание (което е и невъзможно, защото се продават само с рецепта). Всеки медикамент има и странични ефекти, затова е важно да постигаме траен ефект с промяна в стила на живот, а не с лекарства", обясни д-р Илиев.

Преди броени дни със становище по темата с масовата употреба на препарати за диабет с цел отслабване излезе както родната Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), така и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Лекарствените регулатори съобщиха, че интернет пространството буквално е залято от реклами на нерегистрирани и опасни по съдържание медикаменти. Апелът на контролните органи е да не се пазаруват хранителни добавки от съмнителни сайтове, особено ако обещават на потребителите магически резултати за няколко дни.