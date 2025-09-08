Незаконни хапчета за отслабване и диабет заливат пазара

Онлайн пространството е залято от реклами на незаконни и опасни за здравето хапчета за отслабване и диабет, предупредиха от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) към здравното министерство.

Същият апел отправят и от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), тъй като ситуацията в останалите страни членки на съюза е аналогична - мрежата прелива от реклами на незаконни медикаменти, които могат да нанесат тежки здравословни последици.

"През последните месеци се наблюдава рязко повишаване в броя на незаконните лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид, за понижаване на теглото и при диабет. Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност.

Такива незаконни продукти представляват сериозен риск за общественото здраве. Те може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества.

Поради това хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства", предупреждават от лекарствения регулатор у нас.

"Компетентните органи са установили стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във Facebook, голяма част от които са извън ЕС. Някой от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите. Незаконните доставчици се наблюдават активно от националните компетентни органи. Законовите действията включват разпореждане за изтегляне на продукти от пазара, блокиране на уебсайтове и трансгранично сътрудничество с правоприлагащи органи и други международни партньори.

GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание за сериозни заболявания като диабет и затлъстяване. Те трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки)", отбелязват от агенцията.

Национален регистър показва законните онлайн търговци на лекарства

За да помогне на обществеността да идентифицира законните онлайн търговци на дребно с лекарства, ЕС въведе общо лого, което се визуализира в уебсайтовете на всички онлайн аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарства, и дрогерии с удостоверение за регистрация. Щракане върху логото Ви отвежда до национален регистър/списък на лицата, получили право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти.

Ако уебсайтът няма това лого или не е описан в национален регистър, той е измамен и се извършва незаконна дейност.

Предупредителни знаци, че дадено лекарство може да е незаконно

Един продукт вероятно е незаконен, ако:

се рекламира като „одобрен“ от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА;

се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи;

се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства;

не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи;

уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.

Важна информация за пациентите и техните семейства.

Незаконните лекарства се промотират онлайн в ЕС чрез измамни уебсайтове и социалните мрежи, като обикновено имат фалшиви претенции и препоръки. Те може изобщо да не съдържат обявеното активно вещество, както и да съдържат други вещества във вредни количества.

Нелегалните лекарства представляват сериозен риск за здравето, включително неуспех на лечението, неочаквани и сериозни нежелани реакции и опасни взаимодействия с други лекарства.

Търговците, които имат разрешение за търговия на дребно с лекарства, са описани в регистри на националните компетентни органи.

ЕМА и националните компетентни органи не одобряват и не промотират конкретни продукти или марки. Всяко твърдение, което предполага обратното, е невярно.

Ако Ви е предложено лекарство онлайн, особено лекарство, за което се твърди, че е одобрено от национален компетентен орган, се консултирате с официален източник като ЕМА или Вашия национален компетентен орган.

Винаги получавайте лекарствата по лекарско предписание от квалифициран медицински специалист и аптека, която притежава разрешение за търговия на дребно с лекарства.

Съобщавайте за всички подозрителни уебсайтове, реклами или продукти на Вашия национален компетентен орган.