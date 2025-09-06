Начинът, по който ядете картофи, увеличава риска от диабет: Варени, печени или пържени?

Един прост жест, като например как готвите картофите си, може да повлияе на риска от диабет, пише Newsweek. Варени, печени или пържени? Изборът е от голямо значение.

Честата консумация на пържени картофи увеличава риска от диабет тип 2, докато други форми на готвене на картофи – варене или печене – нямат същия ефект.

Освен това, замяната на картофите, особено пържените, с пълнозърнести храни допълнително намалява риска от заболяване.

Това изследване идва след години на противоречиви резултати относно ефектите на картофите върху диабета, пише Health.

„Много предишни проучвания не са правили разлика между методите на приготвяне или храните, консумирани вместо картофи“, обясни Сеид Мохамад Мусави, докторант и изследовател в Харвард.

Диабет тип 2, сериозен здравословен проблем

Диетата играе централна роля в предотвратяването и лечението на диабета, а картофите отдавна са критикувани заради високото си съдържание на въглехидрати и високия си гликемичен индекс.

По-стари проучвания свързват консумацията на картофи като цяло, особено пържени картофи, с повишен риск от диабет, но настоящите изследвания предлагат по-ясна картина.

Как е проведено проучването

Изследователите са анализирали данни от три проучвания, проведени в продължение на до 36 години, които са включвали повече от 200 000 здравни специалисти.

Участниците попълнили подробни въпросници за храната, посочвайки честотата на консумация на пържени, печени, варени или картофено пюре, както и пълнозърнести храни.

Резултатите показват, че три седмични порции пържени картофи увеличават риска от диабет тип 2 с 20%.

Варените, печените или картофено пюре не са свързани със значително увеличение на риска. За разлика от това, замяната на три седмични порции картофи с пълнозърнести храни намалява риска с 8%, а замяната на пържените картофи намалява риска с 19%.

Защо методът на приготвяне е важен

Пърженето при много високи температури, често в масла, богати на трансмазнини, променя състава на храната и насърчава възпалението, обясняват изследователите.

Този процес може да генерира вредни съединения, които допринасят за диабет и други заболявания, като например сърдечно-съдови заболявания.

„Пърженето на храни увеличава съдържанието на мазнини и може да повлияе на храносмилането, усвояването и риска от заболяване“, казва Алиса Тиндал, доцент по здравни науки в колежа Урсинус.

Предишни изследвания също потвърдиха връзката между високата консумация на пържени храни и риска от диабет и коронарна болест на сърцето.

Накратко, как се приготвят картофите е от значение: честото пържене увеличава риска от диабет, докато по-здравословните методи като варене, печене или пасиране нямат същия ефект. Заместването на картофите с пълнозърнести храни може да осигури допълнителни ползи за метаболитното здраве.