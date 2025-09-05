Още три лекарства стават безплатни за деца до 7 г.

Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7-годишна възраст, съобщиха от здравното министерство.

Медикаментите вече са включени в Позитивния лекарствен списък и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лекарствата са предназначени за домашно лечение на остри инфекции. Общият брой на безплатните лекарства за деца до 7-годишна възраст става 5.

Това са антибиотици за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, отит, инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукта, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

"Полагаме целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от Здравната каса", коментират от министерството и съвета по цени и реимбурсиране на лекарствата.

"Труд news" припомня, че преди броени дни шефът на Здравната каса доц. Петко Стефановски обяви, че се очаква съвсем скоро да има възможност още два антибиотика и два противовирусни препарата да могат да се изписват безплатно за най-малките пациенти.

Тях Касата ще ги поема изцяло. Той уточни, че лекарствата се отпускат само по лекарско предписание.