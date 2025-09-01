Пет храни за здраве и дълголетие

Личен лекар ги препоръчва на своите 286 000 последователи в Тик Ток

Д-р Марк Хейман е личен лекар и автор на бестселъра „Young Forever: The Secrets to Living Your Bestest, Healthiest Life“,(„Млад завинаги: Тайните за това как да живеете най-добрия и здравословен живот“). Книгата се фокусира върху биологията и здравето на човешкото тяло и е една от най-продаваните според New York Times.



Имайки повече от 30 години опит в своята професия, д-р Хейман качва видеа в Tik Tok със съвети за по-спокоен и по-здравословен живот. В скорошна публикация той разкри петте храни, които никога не липсват от чинията му и които той препоръчва.

На 63-годишна възраст лекарят има повече от 286 000 последователи в Тик Ток и във видеото на „магически“ здравословни храни той им казва: „Тези храни са лекарства. Често ли ядете тези храни?“, пита той, преди да изброи списъка с храни, които никога не избягва.

Първата храна в списъка са кръстоцветните зеленчуци, т. е. броколи, карфиол и др.



„Те съдържат съединения, които активират клетъчните пътища на детоксикация и оптимизират състоянието на вашите минерали“, казва лекарят, подчертавайки, че фолиевата киселина, която съдържат, е важна за биохимичните процеси.

Зехтинът е втори по ред и е много добър източник на мазнини като съдържа всички видове противовъзпалителни съединения. Лекарят хвали вкуса му, като същевременно подчерта, че мазнините му са полезни за хората. „Трябва да се уверите, че получавате много добри мазнини и зехтинът е чудесен начин да го направите. Това трябва да е основната ви мазнина.“



След това в списъка му са ядките, които лекарят описва като много важни. „Пълни са с минерали, мазнини, протеини и фибри“, каза той. „Това е една от суперхраните на природата.“ Експертът обяснява, че увеличават продължителността на живота и здравето, както и че намаляват диабета. И препоръчва почти всички ядки, като най-вече сочи бадеми, орехи, лешници, макадамия, тиквени семки, семена от чиа и сусам.

Зърната са следващата суперхрана, според д-р Марк Хейман. „Това е чудесен източник на антиоксиданти и фитохимикали, които активират пътищата за дълголетие, от които се нуждаем ", казва той.



Петата и последна храна, която лекарят не пропуска да консумира, е напитката зелен чай. „Той съдържа всички тези фотохимикали и катехини, за които е доказано, че активират дълголетни превключватели и пътища в телата ни, които ни поддържат млади и здрави“, обяснява д-р Хейман на своите последователи.