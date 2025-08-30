Черен чай или кафе: Коя напитка е по-здравословна?

Черният чай и черното кафе имат различно въздействие върху тялото. Кой е по-добър за концентрация, метаболизъм и енергия? Това съобщава уебсайта Health shots.

Какви са ползите от черното кафе?

Когато към черното кафе не се добавя нищо друго, включително сметана, мляко или захар, калорийното съдържание се намалява, което го прави по-здравословно.

Черното кафе съдържа голямо количество антиоксиданти , които са от съществено значение за поддържането на добро здраве. Също така има високо съдържание на кофеин, което ви дава енергийния тласък, от който се нуждаете за тренировките си.

Проучване, публикувано в Международния журнал по епидемиология, установи, че хората, които пият черно кафе, имат по-нисък риск от затлъстяване и диабет тип 2.

Черното кафе е също много хранително и ви помага да поддържате форма. То е и чудесна напитка преди тренировка, тъй като ви помага да останете енергични.

Ползи от черния чай

Черният чай се приготвя чрез накисване на чаени листа в гореща вода. Това е нискокалорична напитка, която има много ползи за здравето и богат вкус.

Оказва се, че черният чай и кафето са сходни, но съдържанието им на кофеин и хранителни вещества е различно . В сравнение с кафето, чаят съдържа по-малко кофеин.

Проучване, публикувано в списание Frontiers in Genetics, установи, че хората, които пият черен чай, са отслабнали. Черният чай има и редица други ползи, включително понижаване на холестерола, насърчаване на здравето на сърцето и подобряване на концентрацията.

Какво е по-полезно?

Изборът между черен чай и черно кафе зависи от ползите, които търсите. Ако искате да получите енергиен тласък, за да започнете тренировката си във фитнеса, черното кафе е идеално, но ако искате да намалите приема на кофеин, черният чай ще бъде по-добър вариант.

Към черния чай и кафето могат да се добавят различни съставки, за да се направят по-полезни.

И двете напитки са нискокалорични и са чудесен вариант за тези, които искат да отслабнат. Изборът на най-подходящата за вас напитка обаче зависи от вашите нужди.