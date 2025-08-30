Храни, които увреждат зъбите: Не само захарта причинява кариеси

Захарта не е единственият виновник за кариеса. Привидно здравословните закуски могат да увредят зъбния емайл. Разберете кои храни да консумирате умерено за здрави зъби, пише Newsweek.

Когато се наслаждаваме на вкусни закуски, като бонбони или пуканки, рядко се замисляме какво се случва с тях, след като влязат в телата ни.

Проблеми обаче възникват, когато тези храни започнат да влияят на здравето ни – особено на здравето на зъбите.

„Диетата играе изключително важна роля за оралното здраве, често повече, отколкото хората осъзнават“, обяснява зъболекарят Сандип Сахар, според Real Simple.

„Въпреки че генетиката може да повлияе на здравината на емайла, слюноотделянето или предразположеността на венците към пародонтит, диетата е фактор, върху който имаме контрол. Тя влияе върху риска от кариеси, заболявания на венците, ерозия на емайла и баланса на оралния микробиом ежедневно“, казва лекарят.

Въпреки че сладкишите обикновено са първите, които са обвинявани за увреждане на зъбния емайл, има и други на пръв поглед безобидни закуски, които могат да бъдат също толкова вредни – ако не и повече.

Сушени плодове

Може би сте свикнали да купувате сушени фурми или стафиди, мислейки си, че са здравословна закуска. В действителност, честата им консумация може да е по-лоша, отколкото изглежда.

„Сушените плодове имат много концентрирано съдържание на захар и са изключително лепкави“, предупреждава д-р Сахар.

„Те се прилепват към зъбите за дълги периоди, хранейки бактерии, причиняващи кариес, и удължавайки излагането на киселина – основният виновник за ерозията на емайла.“

Консумирането им като част от хранене, заедно с други храни, може да бъде по-малко вредно, тъй като стимулира производството на слюнка и помага за елиминирането на остатъците от захар.

Солени крекери и чипс

Те също не са без рискове. „Нишестето в крекерите и чипса се разгражда до прости захари и текстурата им става лепкава по време на дъвчене“, обяснява специалистът.

„Така че те лесно се забиват между зъбите. Въпреки че много хора не ги свързват с кариеси, те могат да бъдат също толкова вредни, колкото и бонбоните.“

Цитрусови плодове (в излишък)

Цитрусовите плодове са богати на витамини, но прекомерната им консумация може да увреди зъбния емайл. „Лимоните, портокалите и другите цитрусови плодове са силно киселинни и могат да ерозират емайла с течение на времето, особено когато се консумират често“, казва д-р Сахар.

„Повтарящото се излагане на киселина отслабва емайла.“ Експертна препоръка: Изплакнете устата си с вода след консумация и изчакайте поне 30 минути, преди да си миете зъбите.

Ароматизирани кисели млека

Киселото мляко е популярна храна заради пробиотиците и калция, които съдържа, но не всички разновидности са полезни за зъбите. „Много ароматизирани кисели млека са с високо съдържание на захар, което може да обезсмисли ползите им за оралното здраве“, казва д-р.

Бърза проверка на етикета за хранителна информация може да ви помогне да направите по-добър избор.

Зърнени барчета

Рекламирани като здравословни закуски, мюсли барчетата често крият големи количества захар и лепкави текстури, особено когато съдържат сушени плодове и мед.

„Тези комбинации могат да допринесат за появата на кариеси“, предупреждава д-р Сахар. Избирайте обикновени барчета с по-малко захарни съставки и избягвайте да ги ядете с други сладки закуски.

В заключение, умереността е ключът. „Не казвам на пациентите си да елиминират напълно тези храни, а да внимават за времето и честотата на консумация, както и за устната хигиена след хранене“, подчертава специалистът.