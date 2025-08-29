Хроничната умора може да се дължи на домашен прах

Кратко вдишване на замърсен въздух се равнява на половин изпушена цигара

Човек може да живее без храна почти месец, без вода около седмица, но без въздух едва ли може да издържи повече от пет минути. Вдишваме около 11 хиляди литра въздух на ден и е много важно той да съдържа възможно най-малко прах и примеси. В крайна сметка здравето ни зависи пряко от качеството на въздуха, който дишаме. Колкото по-лошо е то, толкова повече страда здравето на всички членове на семейството. Ако е невъзможно да повлияем на това, което дишаме на улицата, то можем да избавим дома си от вредния съквартирант - праха.

Проучване показва, че в апартаменти със затворени прозорци за 14 дни могат да се утаят около 12 хиляди прахови частици на всеки квадратен сантиметър хоризонтална повърхност. Оказва се, че на ден се утаяват почти 1000 прахови частици на квадратен сантиметър.

Какво има в домашния прах? Микрокърлежи и техните изпражнения - тези микроскопични организми от рода Dermatophagoides са сред основните алергени. Те живеят в матраци, възглавници, килими и тапицирани мебели, завеси, абсолютно навсякъде, където може да се натрупа прах. Размерът на домашния акар е от 0,5 до 0,1 мм, така че не може да бъде открит с просто око. Дори и да нямате домашен любимец, негови косми могат да попаднат в дома ви върху дрехите или обувките. Плесен и мухъл - тези микроорганизми растат на влажни, топли места като бани и мазета. Прахът съдържа различни патогени, като бактерии и вируси, които могат да причинят инфекции. Частици кожа, коса и пърхот - тези органични отпадъци са развъдник на акари и гъбички.

Дори кратко вдишване на въздух с висока концентрация на прах засяга белите дробове толкова, колкото половин изпушена цигара. Но ако вдишвате прах ден след ден, здравословните проблеми няма да закъснеят. Микрочастиците могат да причинят алергични реакции, да повлияят на състоянието на дихателните пътища, а също така да провокират психологически проблеми. Безпорядъкът, прахът и бъркотията се възприемат като “визуален шум”. Това влияе на мозъка по същия начин, както ушите ни страдат от силни звуци. Резултатът: чувство на тревожност, загуба на сила и хронична умора. Затова - чистете, не се щадете.