Доктори няма и срещу 5000 лв. заплата

В Габрово никой не иска да е анестезиолог

Странен феномен отчита вече втора болница в страната - дори срещу заплата от 5000 лева не се явяват кандидати за специализации. В същото време млади медици протестират срещу ниско заплащане.

Преди месец бургаската УМБАЛ “Дева Мария” обяви заплати от 5000 лв. за специализанти. Бяха обявени 38 позиции за млади лекари в 11 клиники.

Към момента обаче са подадени едва 11 молби, а срокът изтича в края на следващата седмица. Трима са кандидатите за Кардиология, четирима за Гастроентерология, един за Нуклеарна медицина, двама за Онкология и един за Образна диагностика.

Още по-лоша е ситуацията в Габрово. Там областната болница даваше 5000 лв. заплата за специализант по анестезиология, но не се намери нито един кандидат, съобщи отново пред здравния сайт clinica.bg директорът на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” д-р Михо Михов.

“В една от платформите за работа, където бях публикувал обявата, имаше около 200 гледания, но нито един кандидат не се поинтересува. Никой не дойде на разговор. Никой не се обади дори по телефона. Никакъв интерес”, коментира д-р Михов.

В същото време младите медици протестираха в София за по-високи заплати и по-добри условия на труд. В Габрово има незаети позиции за специализанти в почти всички специалности.