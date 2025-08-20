Научното изследване на иновацията е проведено в УМБАЛ “Александровска”

Записът се предава през телефона

Българи създадоха портативен телеметричен ЕКГ апарат, който дава възможност на хората да се преглеждат сами в домашни условия и да предават своите данни дистанционно до лекар. Това съобщиха от УМБАЛ “Александровска”, където е направено научното изследване на устройството.

Портативният телеметричен ЕКГ апарат е иновативно медицинско изделие, което е разработено от колектива на лабораторията по “Биомедицинско инженерство”. Тя е част от състава на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии към Технически университет - София.

Тестването на апарата в Александровска болница е проведено от проф. Емил Манов и д-р Красимира Кощикова, специалисти по кардиология в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести. По думите им всеки пациент вече ще може да записва своето ЕКГ и да го предава под формата на звуков сигнал през телефона до лекар, който може да го разчете и да даде насоки. Това улеснява навременното откриване, дистанционния мониторинг и превенцията на сърдечно-съдови инциденти, което се оказва съдбоносно в условията на пандемия или в отдалечени райони.

Освен медици и инженери, екипът зад проекта на Иновато Клиникъл включва патентни адвокати, ИТ специалисти и продуктови дизайнери. Проектът за внедряване на жизненоважния апарат ще бъде завършен до края на годината, когато се планира и пускането му на пазара. За да могат българските пациенти да се възползват максимално от апарата за телеметричен ЕКГ мониторинг, създателите му полагат усилия иновацията да бъде включена в списъка с медицински изделия и медицински услуги, които се финансират от НЗОК.