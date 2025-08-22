Авангардна терапия за увеличена простата връща мъжете към нормален живот

За първи път в УМБАЛ “Софиямед”

Иновативното лечение увеличената простата решава проблема без хирургия и изгаряне

Уголемената простата е едно от най-честите заболявания при мъжете над 50-годишна възраст. Състоянието причинява сериозен дискомфорт, като затруднено уриниране, слаба струя и чувство за непълно изпразване на пикочния мехур.

За първи път в България, УМБАЛ “Софиямед” въведе нов стандарт в лечението на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) с помощта на иновативното устройство iTind. То предлага минимално инвазивен, бърз и ефективен начин за справяне със симптомите, без да се налагат хирургични разрези, изрязване или изгаряне на тъкан.

iTind е временно, нитинолово устройство, което се имплантира в простатната уретра за кратък период от едва 5 до 7 дни. Принципът му на действие е изключително прецизен и може да се оприличи на мюзле - металната тел, която държи тапата на шампанското. Устройството се въвежда през пикочния мехур и се разгъва по протежение на простатата, оказвайки нежен, но постоянен натиск. Този контролиран натиск предизвиква ремоделиране на тъканта, което води до разширяване на пикочния канал.

Резултатът е бързо, ефективно и дълготрайно облекчение на симптомите, което е особено важно, тъй като процедурата запазва напълно сексуалната и еякулаторната функция на пациента. Това е ключово предимство пред други методи на лечение, които често имат негативен ефект върху тези функции.

По време на процедурата с iTind не се изгаря, не се изрязва и не се отстранява простатна тъкан, нито се поставя постоянен имплант. След процедурата може да се усети лек дискомфорт, болка или парене при уриниране, кръв в урината, тазова болка, спешна нужда от уриниране и/или невъзможност за контролиране на позива. Повечето от тези странични ефекти отшумяват малко след отстраняването на устройството”, коментира проф. д-р Калоян Давидов, д. м., ръководител на Простата център “Софиямед” и началник на Клиниката по урология в УМБАЛ “Софиямед”.

