Д-р Виктор Димитров: С “умна” капсула търсим изменения в тънкото черво

Изображенията се разчитат с помощта на изкуствен интелект

Устройството пътува през тялото и снима отвътре труднодостъпни места

Ново високотехнологично изследване се прилага отскоро в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, съобщават от лечебното заведение. То се състои в поглъщане с вода на устройство под формата на капсула, която пътува през гастроинтестиналния тракт, засича промени в неговата лигавица и ги отбелязва на направените снимки. Новата система за капсулна ендоскопия ОМОМ е оборудвана с изкуствен интелект и може да определя характеристиката на отбелязаните находки - ерозии, язви, полипи, нарушен лигавичен рисунък и други. По този начин, с помощта на новите технологии, се намалява честотата на пропуснати заболявания и значително се редуцира времето за разчитане на резултатите.

По време на изследването се носи колан, на който е закачена записващата система. То може да се проведе в извънболнични условия, като след приключването на записа записващото устройство се сваля и снимковият материал се анализира. Манипулацията се покрива финансово от НЗОК след хоспитализация в Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ по съответната клинична пътека.

Предимствата на метода са неинвазивността и ниският риск от свързани с процедурата усложнения. Вградената в устройството камера има възможности за заснемане на вътрешността на трудно достъпни участъци от гастроинтестиналния тракт, като например тънкото черво.

Най-често капсулната ендоскопия се използва при наличие на скрито или явно кървене от гастроинтестиналния тракт. Тя се прилага и при предполагаема болест на Крон, особено без видими данни за заболяване, за диагноза на тънкочревни тумори, при болни с полипозни синдроми, засягащи тънкото черво. При пациенти с усложнена или рефрактерна (неподдаваща се на лечение) целиакия помага за идентифициране на лигавични промени и изключване на злокачествено заболяване. Методът е подходящ при скрининг за колоректален карцином, когато има противопоказания за извършване на колоноскопия.

“Най-честата индикация е окултно (скрито) или манифестно кървене от гастроинтестиналния тракт, което не може да бъде обяснено от проведени гастроскопия или колоноскопия, тъй като тези интервенции не достигат до тънкото черво и не могат да оценят неговите заболявания. Окултното кървене може да се прояви като желязо-дефицитна анемия и когато конвенционалните ендоскопски изследвания (гастроскопия и колоноскопия) не регистрират източник на кървене и хематологично заболяване е отхвърлено, то желязо-недоимъчната анемия е вероятно да е с тънкочревен произход”, обяснява д-р Виктор Димитров, трета година специализант в Клиниката по гастроентерология, който е сред лекарите, извършващи високотехнологичното изследване.

Въпреки наличието на изкуствен интелект, който асистира в разчитането на изследването, успехът на манипулацията в най-голяма степен зависи от лекаря, анализиращ снимковия материал. Специалистите от ИСУЛ са пионери във въвеждането на капсулната ендоскопия в България. Те прилагат този метод повече от 25 г.