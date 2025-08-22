В УМБАЛ “Св. Иван Рилски” за първи път имплантират сложни устройства при комбинирани мозъчни аневризми

Български професор обучава китайски лекари

Оперират деца с тежки мозъчни малформации

Българският интервенционалният рентгенолог към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Станимир Сираков обучава китайски рентгенолози в новаторските методи и технологии. “Това е огромно признание. Бяхме аз и един японски професор и обучавахме 3 800 китайски специалисти в областта на ендоваскуларното лечение”, разказа пред “Труд news” проф. Сираков. Той обясни, че обучението е било онлайн, но предстои и такава на място. “Ще сме им като проктори (опитен лекар, който присъства на операция или процедура, за да наставлява или наблюдава по-малко опитен колега). Ще им помогнем за първите случаи, които те ще направят самостоятелно”.

Проф. Сираков разказа, че за първи път в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” се прилагат две фърстинг хюман устройства (става въпрос за въвеждане за първи път на нови медицински устройства). “Устройствата са абсолютно новаторски за нашата специалност и изглеждат много обещаващи”, коментира професорът. Устройствата са минали лабораторни тестове. Прилагат се при много сложни комплексни мозъчни аневризми. Имплантират се в мозъка и радостното е, че хората, които създават такива устройства, ни търсят, каза проф. Сираков. Той обясни, че устройствата подпомагат работата на лекарите и я правят по-малко рискова и дават по-добър резултат за пациентите.

Интервенционалният рентгенолог към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” разказа и че всяка година при тях се извършват сложни интервенции на деца с тежки мозъчни малформации, но това вече е рутина.