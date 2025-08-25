11 лева такса искат личните лекари

В момента работещите плащат по 2.90 лв.

Потребителската такса, която се дължи при всяко посещение при общопрактикуващ лекар, да бъде обвързана отново с минималната работна заплата. За това ще настояват от Българския лекарски съюз /БЛС/.

В момента тя е фиксирана сума и е в размер на 2.90, а ако бъде изпълнено искането на съсловната лекарска организация, таксата би скочила на 10.77 лева при сегашния размер на минималната работна заплата от 1077 лева.

Шефът на БЛС д-р Николай Брънзалов посочи, че сегашният размер на потребителската такса от 2.90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери - не изпълнява първоначалната є цел и е унизителен. Децата пък са освободени от потребителска такса.

Потребителската такса обаче не е единственият източник на финансиране за лекарите в извънболничната помощ. Общопрактикуващите лекари получават финансиране от НЗОК и за профилактичните и диспансерни прегледи, както и капитационни плащания за всеки пациент записан в листата им.

През тази година личните лекари получават капитационно плащане в размер на 2.95 за всеки записан пациент над 18 години, по 5.40 лева за всяко дете до 18 години и по 4.65 за всеки възрастен над 65 години.