Ново поколение прецизност на диагностиката със скенер в ДКЦ „Софиямед“

Отделението по Образна диагностика разполага с най-новият модел скенер SOMATOM go.Up от Siemens Healthineers със системи с AI

Отделението по образна диагностика на ДКЦ „Софиямед“ вече разполага с последен модел компютърен томограф (скенер) от ново поколение Somatom go.Up – иновативна система от Siemens Healthineers, която съчетава най-съвременните AI технологии с изключителна грижа за пациента и устойчивост към околната среда.

„Скенерът предлага изключително бързо получаване на прецизни образи с минимално лъчево натоварване за пациентите. Подходящ е за диагностика на травми на раменна, тазобедрена, колянна, глезенна стави и глава, белодробни и онкологични състояния, както и на меките тъкани на шията, на всички отдели на гръбначния стълб, на корема и малкия таз, мозъчни заболявания и др.“, коментира д-р Радослав Петков, началник на Отделение по образна диагностика към ДКЦ „Софиямед“.

Автоматизацията, поддържана от изкуствен интелект, с който разполага този модел КТ скенер намалява до минимум дозата на лъчение за пациентите, но без това да се отразява на качеството на образа. Изследванията се провеждат за значително по-кратко време, което редуцира дискомфорта и напрежението при пациентите. Намалена е и нуждата от повтарящи се изследвания, тъй като апаратът автоматично адаптира сканирането към индивидуалната физиология на всеки пациент, което води до по-точни резултати още при първото изследване.

Скенерът Somatom go.Up е вторият действащ апарат за компютърна томография от най-съвременен, висок клас в Отделението по образна диагностика на Блок 1 на диагностично консултативния център, където пациентопотокът непрекъснато се увеличава. Това спомага за осигуряването на комфорта на пациентите, тъй като времето за изчакване е сведено до минимум.

„С въвеждането на този втори скенер можем да кажем, че в момента всички апарати за образна диагностика в Отделението ни са от последно поколение. Ние не просто обновяваме техниката всяка година, а инвестираме в бъдещето на диагностиката, за да гарантираме още по-добро здравеопазване за нашите пациенти“, казва д-р Тинка Данчева, управител на ДКЦ „Софиямед“.

„Компютърния томограф Somatom go.Up e съвременна технология, която осигурява по-висока прецизност и качество на образите, а това води до удобство на специалистите по образна диагностика и до по-високо качество на лечението на пациентите,“ коментира Тодор Воденичаров, управител на Siemens Healthcare България.

SOMATOM go.Up не е просто техническо обновление – той е стъпка в бъдещето на образната диагностика, където високото качество на грижата е достъпно, ефективно и щадящо. Със своя иновативен подход, системата отговаря както на нуждите на пациента, така и технологичните и екологични изисквания на съвременното здравеопазване.

