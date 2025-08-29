Такса от 4 евро за посещение при лекар обсъждат медиците

Предлагат пенсионерите да дават по 2 евро

От БЛС смятат, че е добре плащането да се обвърже с минималната работна заплата

Деца и хора с ТЕЛК са освободени

Потребителската такса за посещение при лекар да стане поне 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионери, обсъждат в Българския лекарски съюз (БЛС). Предложението идва от личните лекари, но среща подкрепа на цялата гилдия. Като мотив за искането шефът на БЛС д-р Николай Брънзалов изтъкна факта, че тази такса не е пипана от 15 години.

Според д-р Брънзалов сегашните размери - 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери - не изпълняват първоначалната цел на таксата. “Тя трябва да има две функции - да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче - все едно свири на тротоара за дребни монети”, каза той.

Шефът на БЛС предложи таксата да се обвърже с минималната заплата и да бъде 1% от нея, т. е. около 11 лв.

Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват драстично. Тази позиция изрази д-р Емил Миленков, председател на Областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Враца, в интервю за БНР.

Сега по 1% от минималната работна заплата излиза 11 лева, която според доста от лекарите е висока за голяма част от населението, отчита личният лекар. Затова в Българския лекарски съюз се обсъжда вариант за такса от 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионерите, като самите пенсионери да плащат по 1 евро.

Медикът припомни, че децата и пациентите с ТЕЛК решения са освободени от потребителска такса. “Ако и държавата заплаща в пълния размер здравните осигуровки на държавните служители, това са резерви, които могат да се използват," смята личният лекар от Враца.

Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично и допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се прекрати здравната помощ за някои населени места, предупреди д-р Миленков.

Трябва по някакъв начин потребителската такса при посещение на лекар да бъде актуализирана законово и прилично. Освободени от такса са всички лица в неравностойно положение, децата и хората с ТЕЛК, коментира и членът на УС на БЛС д-р Георги Миндов.

Лекарският съюз обаче е категоричен, че не иска някои от освободени групи от таксата при лекар да започнат да я плащат. “Не искаме да плащат те таксата, но тяхната такса да бъде поета от институциите, които са ги освободили от потребителската такса - НОИ или някое министерство. Има и хора, които са социално слаби, които в момента не плащат такса при личен лекар”, коментира д-р Миндов.