ТЕЛК решенията ще пристигат и изцяло онлайн

Пациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните решения на ТЕЛК изцяло по електронен път, без да чакат документите по пощата или на място.

Услугата е реализирана чрез Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) и Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

За да се възползват, гражданите трябва да имат електронен подпис и регистрация в ССЕВ.

До момента близо 2600 пациенти са получили решенията си онлайн, обобщиха от ведомството.

По думите на Милена Угринова от "Информационно обслужване", нововъведението облекчава максимално хората с увреждания и ускорява работата на лекарските комисии.

От старта на системата през 2020 г. досега са обработени над 850 000 заявления и са издадени повече от 840 000 експертни решения.

Благодарение на мобилното приложение "еЗдраве" и сайта my.his.bg пациентите имат достъп до цялата си документация – заявления, протоколи и решения на ТЕЛК.