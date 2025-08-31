Енергийните напитки са много вредни за сърцето на деца и младежи

Енергийните напитки, които често се използват от тийнейджърите, са много вредни за сърцето на деца и младежи. За това предупреждава началникът на единственото в България отделение по детска кардиология доц. Елисавета Левунлиева.

В интервю за екипа на Столичната лекарска колегия д-р Левунлиева отбелязва, че вейповете и тютюнопушенето също имат неблагоприятен ефект върху сърдечната функция, особено на младите хора. Друг сериозен проблем, който се наблюдава напоследък, е прекомерното натоварване във фитнес залите - особено при момчетата. То може да доведе до увреждания на сърдечния мускул, казва доц. Левунлиева, която е детски кардиолог с над 25 години опит.

По думите ѝ първите признаци на проблем със сърцето при по-малките деца могат да бъдат отказ от игра, лесна уморяемост, бързо задъхване дори при обикновена игра, учестено дишане. По-големите деца могат да споделят за сърцебиене, "прескачане“ на сърцето или болка в гърдите, макар че не винаги я описват ясно, казва началникът на отделението по детска кардиология в НКБ.