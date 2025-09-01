147 години Военномедицинската служба в България

На 1 септември отбелязваме 147 години от създаването на Военномедицинската служба в България.

"С уважение и дълбока признателност свеждаме глава пред всички военни медици – хора, които не просто лекуват, а спасяват. Там, където има бедствие, криза, мисия – те са първи и винаги на място", казаха от ВМА.

"От Ирак и Афганистан до Босна и Херцеговина, Косово и Мали – близо 1000 военни медици само през последните две десетилетия са участвали в различни международни операции на НАТО и Европейския съюз. Днес с гордост гледаме и към новото поколение – младите лекари и медицински сестри, обучени по тристранния проект между ВМА, ВВМУ и МУ-Варна, които още с дипломирането си поемат към мисии зад граница. За тях това не е задължение, а призвание. Само след няколко месеца пък един от тях ще стъпи и на Антарктида, защото военната медицина няма граници. Честит празник на всички, които лекуват там, където другите не могат да стигнат! Вървете смело – всяка ваша крачка напред е гордост за ВМА!", написаха поздравителен адрес от институцията.