Евростат: 4,5 на сто от българите не могат да си позволят зъболекар

Между 4 и 5 на сто от българите не могат да си позволят да ходят на зъболекар, сочат най-актуалните данни на Евростат.

Според европейската статистика освен финансови, причините за влошения достъп са дългото чакане и отдалеченост на стоматолозите.

Данните за страната ни са под средното ниво за Европейския съюз. Най-неблагоприятна е статистиката в съседна Гърция, където почти всеки трети не е успял да посрещне нуждите си от стоматолог. В Малта под половин процент от населението има този проблем.

България е сред страните с най-много зъболекари на глава от населението - у нас има общо 10 684 стоматолози. От тях онези, които работят със Здравна каса, са под 6000.

От съсловието припомнят, че веднъж годишно Касата плаща за профилактичен преглед.

Лицата над 18 години имат право на три лечебни процедури за календарна година - пломба или вадене на постоянен зъб, както и на определена сума за протези.

За деца Касата плаща до 4 процедури – пломба, вадене на зъб или лечение на пулпит. Фондът покрива и определени хирургични дейности. Но в много случаи пациентите трябва да доплащат.

Според зъболекарския съюз пакетът от дейности, които касата покрива, трябва да бъде разширен, защото хората, които изпитват затруднения да платят лечението си са повече от отчетеното от статистиката.