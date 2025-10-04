Пиенето на чай и кафе е свързано с подобрени резултати при рак

Чаят и кафето могат да подобрят изхода от лечението на рак, като играят потенциална „защитна роля“ срещу болестта, пише Newsweek.

По-конкретно, високият прием на кафе и/или чай е свързан с 24% по-нисък риск от прогресия на рака, според международно изследване на италиански учени, ръководено от Европейския институт по онкология (IRCCS).

Докато и двете напитки показват ползи, резултатите разкриват по-силен ефект при чая в сравнение с кафето.

„Изглежда, че съществуват няколко метаболитни пътя, върху които кафето и чаят могат да въздействат, за да ограничат прогресията на тумора и да удължат преживяемостта“, пишат изследователите в доклада си.

В анализа са разгледани 26 проспективни проучвания, проведени сред повече от 40 000 пациенти с рак от САЩ, Азия, Европа и Австралия в периода 1993–2023 г.

9 проучвания се фокусират върху рак на дебелото черво, 9 – върху рак на гърдата, 4 – върху рак на простатата, 4 – върху други видове рак (яйчници, черен дроб и пикочен мехур).

Средната възраст на участниците е между 46 и 69 години. Изследователите сравняват висок и нисък прием на кафе и чай (както преди, така и след диагнозата), като проследяват връзката им с рецидив, прогресия и смъртност. Анализът включва както кофеиново, така и безкофеиново кафе, както и черен и зелен чай (но не и билкови).

Най-силни доказателства за защитен ефект от напитките са установени при рак на дебелото черво. При рак на гърдата значимо намаляване на риска е наблюдавано само при чай.

Изследването установява и доза–ефект връзка: всяка допълнителна чаша кафе или чай намалява риска от прогресия на болестта с около 10%, като ефектът варира според вида рак.

За рак на дебелото черво максимален благоприятен ефект се наблюдава при около три чаши дневно, показват графичните данни.

Проф. Карло Ла Векиа, епидемиолог от Университета в Милано и Института за научна информация за кафето, отбелязва:

„Важно е да се подчертае, че хранителният режим трябва да се съобразява внимателно с медицинското лечение. Диетата има по-широка роля при преживяемостта при рак на дебелото черво и гърдата, затова трябва да се имат предвид и възможните странични ефекти от терапиите.“



Европейският орган за безопасност на храните препоръчва не повече от 400 мг кофеин на ден (еквивалент на 3–5 чаши кафе), главно заради влиянието му върху сърдечното здраве.



Не са открити значими ефекти при рак на простатата, а данните за останалите видове рак са твърде ограничени.



„Нашият мета-анализ показва потенциална защитна роля на консумацията на кафе и чай при преживяемостта на пациенти с рак, с вариации в зависимост от вида на рака и напитката. Пациентите, които консумират най-много кафе или чай, имат 24% по-нисък риск от прогресия на заболяването, като чаят изглежда осигурява по-изразен защитен ефект от кафето“, пишат авторите.



Като възможни механизми учените посочват: биоактивни съединения, които могат да спират и забавят развитието на рак, специфични полифеноли, регулиращи растежа на раковите клетки, антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти.



Ограниченията на изследването включват наблюдателния характер на проучванията и малкия брой подходящи изследвания. Екипът призовава за по-мащабни и висококачествени бъдещи проучвания, за да се изяснят биологичните механизми и различията между кафето и чая при различните видове рак.



„Идентифицирането на специфичните биоактивни вещества, отговорни за превенцията на рака, може да помогне за разработване на клинични изпитвания и в крайна сметка да подобри здравето на пациентите“, заключават авторите.