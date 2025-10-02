Д-р Йордан Спирдонов, специалист по образна диагностика: Зачестяват онкологичните заболявания сред младите хора

При 18-25-годишните ръстът на рака на гърдата за последните пет години е 93,3%, на тестисите - 129,4%

В ранна възраст карциномът е по-агресивен

Безплатни прегледи за момичета и момчета от 18 до 25-годишна възраст се правят в УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” до края на октомври, съобщават от лечебното заведение. Целта е да се откият възможно най-рано карциноми на гърдата и тумори на тестисите.

При младите жени се извършва безплатна ехомамография на млечни жлези, а при младите мъже - ехография на тестисите. Прегледите на момичетата са в Клиниката по образна диагностика. Необходимо е предварително записване на тел. 02 9432 481 (между 10:00 и 12:00 ч.). Момчетата се преглеждат в Клиниката по урология и андрология и записването е на тел. 02 9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч.)

Повод за кампанията е тревожна статистика за нашата страна, според която се наблюдава нарастване на този тип онкологични заболявания сред младите хора. За проблема алармира д-р Йордан Спирдонов, специалист по образна диагностика към Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”. При жените средногодишният ръст на карцинома на гърдата е 19,6%, а общо нарастването за периода от 2020 до 2024 г. - 93,3%. Още по-тревожна изглежда тенденцията при мъжете във възрастовата група 18-25 години: ежегодното нарастване на случаите на тумори на тестисите е 26,2%, а общо за периода 2020-2024 г. - 129,4%. Цитираните от д-р Спирдонов данни са официални и са взети от националната здравноинформационна система (НЗИС).

Ръст на рака на гърдата при младите жени и на туморите на тестисите при младите мъже има не само у нас. Приблизително 5% от всички случаи на рак на гърдата, диагностицирани в Европа, се срещат в тази популация. Туморите на зародишните клетки на тестисите (T-GCT) съставляват 14% от злокачествените заболявания при юноши, което ги прави най-често срещаните солидни тумори в тази възрастова група. Честотата на рака на тестисите при младежи и млади възрастни расте, като се наблюдава много голямо увеличение (58%) при испаноговорящото население, в сравнение с неиспаноговорящото бяло население (7%).

Успоредно със заболеваемостта се увеличава и смъртността в следствие на рак на гърдата и рак на тестисите при младежите между 18 и 25 години. Сред основните причини е късният стадий на диагностициране, както и някои особености, асоциирани с рака на гърдата в млада възраст. Дори сред пациентките с ранен стадий на заболяването жените във възрастовата група между 15 и 39 години са с 39% по-голяма вероятност за фатален изход, в сравнение с по-възрастните жени.

“Зад тази статистика стоят имената и съдбите на нашите деца, нашето бъдеще”, алармира д-р Йордан Спирдонов, който е инициатор, заедно с Българското дружество по образна диагностика на гърда, на Националната кампания за превенция на рак на гърдата “Самопрегледай се! Ранната диагноза може да спаси твоя живот”. Той възнамерява да предложи на отговорните институции всяка година в началото на есенния семестър във висшите учебни заведения да се провежда скрининг за карцином на гърдата и тумори на тестисите сред студентите.