"Тренд": Над половината лекари в България са жертва на агресия

Над половината от лекарите у нас (56%) споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а 7% (приблизително 350 хиляди души) заявяват, че са ставали жертва на физическа агресия.

Участниците в проучването посочват като водещи причини за проявите на агресия от страна на пациентите: липсата на уважение към лекарското съсловие (68%), емоционалния стрес сред самите пациенти (62%) и употребата на алкохол или наркотици (40%).

41% от българите споделят мнението, че в някои случаи лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия.

В същото време обществото има свръх очаквания към медиците. Общо 83% от участниците в проучването са по-скоро или напълно съгласни с твърдението, че лекарите са длъжни да взимат безпогрешни решения, 80 % смятат до някаква степен, че лекарите са длъжни винаги да са на разположение и да реагират незабавно, а 74% – че са длъжни да предоставят незабавни решения на сложни проблеми. Над половината от участниците очакват лекарите да знаят всичко по всеки въпрос, а 48 на сто очакват лекарите да жертват личното си време за грижата за пациентите.

