Безплатни кардиологични прегледи в "Софиямед" за Деня на сърцето

На 29 септември специалистите от Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“ ще отбележат Световния ден на сърцето с кампания от безплатни прегледи с ЕКГ изследване и измерване на кръвно налягане. Те ще се проведат от 09:00 до 13:00 часа в сградата на лечебното заведение в БЛОК1 (бул. Г.М.Димитров 16) с предварително записване на тел. 0895 555 444 и 02 465 00 00.

Тази година Световния ден на сърцето се отбелязва за 25-ти път. Инициативата е под мотото „В ритъма на сърцето“, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания.

Кардиологията е една от специалностите, в които могат да се постигнат много добри резултати при ранна диагностика. Подходите за медикаментозно и инструментално лечение стават все повече и по-разнообразни. По тази причина и кардиолозите от „Софиямед“ вярват, че най-доброто лечение започва с профилактиката. Това е и основната причина да изберат кампанията за безплатни прегледи като начин да отбележат Световния ден на сърцето и то за поредна година.

Освен на профилактиката и ранното диагностициране, специалистите от Клиниката разчитат и на прилагането на най-модерните и съвременни методи на лечение при различни кардиологични състояния:

„Аортната стеноза, или стеснение на аортната клапа, е най-честото клапно заболяване при възрастните хора, засягащо около 2–4% от хората над 65 години и до 5% от тези над 75 години. Заболяването протича най-често с оплаквания като лесна умора, задух, световъртежи и болка в гърдите, а оставено нелекувано може да доведе до тежка сърдечна недостатъчност. От началото на тази година в Клиниката се гордеем, че предлагаме на нашите пациенти най-модерното решение на този проблем – транскатетърна имплантация на аортна клапа (TAVI). Методът е минимално инвазивен, щадящ и представлява алтернатива на отворената операция, като осигурява по-бързо възстановяване и по-добро качество на живот“, споделя проф. д-р Ивета Ташева, д.м., началник на Клиниката по Кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“.

В Клиниката се прилага и иновативната процедура за имплантиране на пейсмейкъри, стимулиращи директно проводната система (LBBAP). Този усъвършенстван метод осигурява по-физиологичен и синхронизиран сърдечен ритъм, като стимулира сърцето по неговия естествен електрически път. В резултат на това се постига значително оптимизиране и подобрение на сърдечната функция.

Профилактичните прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на година, започвайки от 45-годишна възраст при мъжете и 50-годишна - при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалния рисков профил и при наличие на повече от два рискови фактора за исхемична болест на сърцето е необходимо всяка година да се изследва липиден профил, ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка съветват кардиолозите на "Софиямед".