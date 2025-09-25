Инсулт покосява 50 000 българи годишно

Всяка година 50 000 българи получават инсулт, като 5000 от тях не преживяват. Долната възрастова граница продължава да пада и хората трябва да се информират как да се предпазят и как да се рехабилитират правилно, ако се сблъскат с това заболяване.

Това заяви председателят на Асоциацията за инсулт и афазия инж. Дорина Добрева пред БТА.

Инж. Добрева отбеляза, че от Асоциацията за инсулт и афазия организират срещи в страната с отговорни институции, лечебни заведения, местни администрации и други, с които да изградят устойчива политика в борбата с инсулта, основана на превенцията, навременната и качествена медицинска помощ, както и холистичния подход, включващ социални, психологически и общностни решения.

„В тези срещи набелязваме план за действие и мерки, които да подобрят ситуацията, сключваме меморандум за съвместна работа със съответната Община, създаваме и клуб за подкрепа на хората, преживели инсулт, и техните близки. В цялата страна се раждат такива малки звена, които са инициатори на промяна и на подкрепа“, каза още Добрева.

"Хора в по-млада възраст, които имат по-голям шанс за възстановяване, просто трябва да бъдат информирани. Имаме дори и млад член на организацията, който е баща на три деца, успя да се възстанови и плува, за да възстанови своите двигателни способности, няма нарушение на говора и дори се върна на работа“, сподели тя.

От асоциацията напомнят, че хората не бива да забравят рисковите фактори за инсулт, сред които са високото кръвно налягане, аритмията, диабетът, високият холестерол, пушенето и употребата на алкохол.