УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология

Особено внимание на рисковите бременности

Отделението по гинекология на УМБАЛ Бургас е в процес на цялостно обновяване и рестарт на дейността. Вече са извършени частични ремонти, предстои пълно преоборудване и на кабинета за проследяване на рискова бременност.

От началото на юни т.г, Отделението по гинекология вече се ръководи от д-р Златко Кироваков, д.м., акушер-гинеколог с дългогодишен клиничен и преподавателски опит и защитена дисертация, посветена на рисковите бременности. В нея той анализира близо 500 случая и предлага иновативен терапевтичен алгоритъм. Д-р Кироваков въвежда научния подход в клиничната практика и поставя ясен фокус върху скрининга и превенцията – включително при прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет.

Промените в Отделението по гинекология вече са видими, като работата по подобряване на условията за пациентките продължава. То има богата история и над 80-годишна традиция.

Съвсем скоро тук ще бъдат извършвани фетална морфология и скрининг за хромозомни аномалии, включително ранна диагностика в 11–13 гестационна седмица. Именно тогава може да се установят тежки структурни аномалии на плода, както и да се оцени рискът от прееклампсия или други усложнения, при които навременната интервенция има ключово значение.

Тази дейност ще бъде поета от д-р Стефани Маркова, която заминава на специализация по фетална медицина в Института по фетална медицина в Кралския колеж в Лондон.

Доверието към екипа вдъхнови дарителска инициатива на фондация „Искам бебе“ и съмишленици. Закупени са два фетални монитора, трансдюсер за близнаци, спално бельо, които вече са връчени на екипа. Очаква се доставка и на нови гинекологични столове.