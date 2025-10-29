Тревожно: Над 40 000 българи годишно получават инсулт

Само 4 от 100 пациенти с инсулт у нас получават съвременно лечение, а грижите за тях остават разпокъсани и недостатъчни. Това заявиха лекари и представители на пациентски организации по повод Световния ден за борба с инсулта пред БНР.

В България годишно над 40 000 души получават инсулт, но след активното лечение в болниците грижата за тях не е координирана. Основната тежест пада върху личния лекар, който често не разполага с необходимите ресурси и време. Заместник-председателят на Асоциацията за инсулт „Яфазия“ д-р Георги Георгиев посочва, че липсата на достатъчно рехабилитация и палеативни грижи е сериозен проблем.

Организацията публикува и специално послание, което може да спаси животи:

„Ако някой около вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да повдигне ръка, това е инсулт. Позвънете на 112 незабавно.“

Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и по света, като разпознаването на симптомите е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациентите.