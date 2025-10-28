Проф. Ива Христова: Грипът скоро ще се изравни с COVID-19

В ранните седмици на есента грипният сезон вече е в ход, потвърди директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

„Грипът настъпва и това му е работата в този сезон. Няма нищо извънредно – всяка година по това време започва циркулацията на вируса“, обясни тя по Euronews Bulgaria. Първият грипен вирус за сезона е доказан още на 10 октомври, а всяка следваща седмица се регистрират нови случаи.

По думите на проф. Христова, в момента COVID-19 остава по-разпространен от грипа, но очакванията са в близките седмици двата вируса да се изравнят по честота. „Сега COVID е с много преднина, но грипът ще набира скорост и ще го измести“, уточни тя. Новият подвариант на ковид вируса, наречен неофициално „Франкенщайн“ (XFG), представлява хибрид между два щама на Omicron, които обменят генетичен материал. Симптомите при тази вълна са сходни с познатите – дразнене в гърлото, лаеща кашлица, отпадналост и продължителна остатъчна кашлица.

Ваксинацията остава най-сигурната защита срещу тежко протичане, подчерта специалистът. „Хората с хронични заболявания и възрастните трябва да се ваксинират и срещу грип, и срещу COVID. Заболяването при тях може да протече тежко, а ваксината гарантира по-леко протичане и предпазва от усложнения“, заяви проф. Христова. По думите ѝ интересът към противогрипните ваксини е висок, включително и към назалните ваксини за деца, като се очаква всички доставки да пристигнат до края на октомври.

Освен COVID и грипа, варицелата и скарлатината остават най-често срещани сред децата, докато полово предаваните инфекции като сифилис, гонорея и ХИВ отчитат увеличение с до 30%. „След COVID ограниченията всички инфекциозни заболявания започнаха да наваксват – както заради натрупване на неимунно население, така и заради по-свободно поведение на хората“, обобщи проф. Христова.