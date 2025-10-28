Софиямед разкрива Хепатологичен център - за диагностика и лечение на черния ви дроб

Медицински комплекс „Софиямед“ откри хепатологичен център, който ще предлага комплексна грижа за черния дроб и диагностика с последно поколение апаратура. „Софиямед“ разкрива Хепатологичен център – Вашият партньор в грижата за черния дроб, съобщиха от лечебното заведение.

Центърът ще работи с пациенти с широк спектър от чернодробни заболявания — от хронични вирусни хепатити (B, D и C) и автоимунни чернодробни болести до метаболитно-асоциирани увреждания, алкохолен хепатит и цироза, включително усложненията ѝ като първичен чернодробен карцином. В представянето на новия център от „Софиямед“ посочват, че екипът прилага персонализиран подход, съобразен с актуалните световни препоръки, за да осигури продължителност и по-добро качество на живот на пациентите.

Специалистите в Центъра по хепатология на „Софиямед“ предлагат комплексни диагностични изследвания за оценка на състоянието на черния дроб, включително с модерна апаратура. При поставяне на диагноза и назначаване на лечение пациентите се проследяват системно. В по-сложни или „неясни“ диагностично-терапевтични случаи екипът работи в колаборация с други специалисти и с експерти от гастроентерологичната гилдия, за да осигури прецизна диагноза и максимално ефективно лечение.

Специалистите обръщат внимание, че чернодробните заболявания в ранните си стадии често протичат безсимптомно или с общи оплаквания като отпадналост и бърза умора, тъй като черният дроб има способност да регенерира и изпълнява над 500 функции. Затова профилактичните прегледи и навременното проследяване от специалист са ключови за предотвратяване на прогресиране към стеатохепатит или цироза. От „Софиямед“ напомнят, че промяната в начина на живот — намаляване на рисковите фактори, контрол на теглото и съпътстващите заболявания — често е първата и понякога единствена необходима мярка.

Екипът на Хепатологичния център включва лекари с опит в хепатологията и гастроентерологията, наследници на традицията в областта, поставена от проф. д-р Константин Чернев, д.м.н., който е сред ключовите фигури в развитието на хепатогастроентерологията в България и стои зад въвеждането на задължителната ваксинация срещу хепатит B за новородените през 1992–1993 г. и бързото внедряване през 2015 г. на ефективните лекарства за лечение на хроничен хепатит C.

„В Центъра ни няма унифицирано решение за диагноза и съответно за лечение. Пациентът може да има една, две, дори три причини за чернодробно увреждане. Още повече, вероятно е да има и други заболявания, например сърдечни, съдови, ендокринни. Диагнозата изисква систематизирано изследване. Затова нашето лечение бива съобразено с причината и следствията от чернодробното засягане, но и с придружаващите заболявания, както и психо-емоционалната нагласа на пациента. Да лекуваме, без да вредим!“, коментира д-р Медаин Кадиш, член на екипа на Центъра по хепатология.

„Можем да предоставим на пациента грижа, съобразена с утвърдените в Европа и света препоръки. Без да сме назидателни, макар че понякога това е наложително. Взаимното доверие и двустранно поетата отговорност в хода на лечението между лекар и пациент, както и постоянството, са в основата на повишаването на качеството на живот и преживяемостта на пациента, който страда от чернодробно заболяване“, допълва д-р Невин Идриз, също член на екипа на Центъра по хепатология.

Отляво надясно: д-р Медаин Кадиш, д-р Невин Идриз, д-р Светослав Славов

Час за консултация с екипа на Центъра по хепатология в „Софиямед“ - д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш, д-р Светослав Славов, може да се запише онлайн през Superdoc.bg или на тел. 0895 555 546; 0895 555 567; 0882 34 42 31.

Новият център е насочен към ранна диагностика, индивидуално лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с чернодробни заболявания — стъпки, които според екипа могат да повлияят значително върху качеството на живот и прогнозата на болните.