Има ли достатъчно противогрипни ваксини за желаещите?

Има достатъчно налични противогрипни ваксини в аптечната мрежа, предимно инжекционни, заяви магистър фармацевт Стефан Минков в ефира на „Твоят ден“ по Nova News. Въпреки това на някои места се наблюдават временни недостиг, особено при назалната ваксина за деца.

Инжекционната форма е подходяща за деца над 6 месеца и се препоръчва за широк кръг от възрастови групи. Според Минков интересът към противогрипните ваксини се увеличава през последните години, като все повече хора търсят защита срещу сезонния грип.

Фармацевтът подчерта, че ваксинирането остава ключова мярка за намаляване на риска от усложнения и тежко протичане на заболяването.