Как да избелите зъбите си естествено с бананова кора: Тайният трик, който малцина знаят

Как да избелите зъбите си по естествен път с бананова кора. Тайният трик, който малцина знаят. Банановите кори могат успешно да се използват като ленти за избелване на зъби, когато имате нужда от тях.

Бананът е чудодейна храна, достъпна и лесна за намиране във всеки супермаркет, която предлага широка гама от ползи за здравето, включително и за зъбите, пише Newsweek.

Бананите са богати на витамини, минерали, фибри и помагат за поддържане на имунната система, регулиране на храносмилането и повишаване на енергийните нива.

Бананите са вкусни и пълни с хранителни вещества, но ще избелят ли тези хранителни вещества естествено зъбите ви?

Банановите кори избелват ли зъбите по естествен път?

Избелването на зъбите е процес, чрез който зъбите възвръщат по-ярък и лъскав вид.

Този процес комбинира действието на химикалите с миене на зъбите, които заедно помагат за премахване на петна и пожълтяване, възстановявайки естествения цвят на зъбите.

Банановите обелки не съдържат естествени вещества, достатъчно силни, за да избелят ефективно зъбите, а втриването им върху зъбите не е научно доказано, че премахва дълбоко вкоренени петна.

Въпреки това, много хора признаха онлайн, че този трик работи перфектно.

И въпреки че няма научни доказателства в подкрепа на този трик, не е зле да го опитате у дома!

Ето стъпките, които трябва да следвате:

Изберете идеално узрял банан, отворете го и отделете част от кората, достатъчно голяма, за да покрие всичките ви зъби.

Внимателно мийте зъбите си с банановата кора в продължение на няколко минути и оставете остатъка от плодовете да действа 10 минути. Опитайте се да държите банановата кора върху зъбите си за 10 минути, за да не прекъснете процеса.

Мийте зъбите си, за да премахнете остатъците от банани.

След като оставите банана върху зъбите си за 10 минути, е важно да си измиете зъбите както обикновено. Мийте зъбите си с нежни, кръгови движения, за да предотвратите раздразнение или увреждане.Повтаряйте търкането на зъбите с банановата кора всеки ден в продължение на 2 до 3 седмици.

Хора, които са активни онлайн, твърдят, че този трик може да даде резултати след около 2-3 седмици.

Така че, когато отидете в супермаркета, не забравяйте да си вземете няколко узрели банана, които да използвате за избелване на зъби.