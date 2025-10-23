Сто и петдесет души чупят крехки кости всеки ден

80,4 на сто от хората с остеопороза са жени

Изследването DXA е с изключително ниско лъчево натоварване

Над 420 хиляди българи страдат от остеопороза и броят им ще става все по-голям поради застаряването на населението. Едновременно с това нараства и броят на счупванията в резултат на крехки кости. На всеки час в България се регистрират по шест фрактури в резултат на остеопороза или около 150 счупвания на ден. Фрактури, свързани с крехки кости, най-често се появяват в областта на шийката на бедрената кост в тазобедрената става, китката или прешлените на гръбначния стълб. Последиците от подобни фрактури са инвалидизация, хронична болка, повишен риск от бъдещи фрактури и преждевременна смърт. Заболяването води до сериозна икономическа тежест както за семействата на пациентите, така и за здравните системи.

От засегнатите у нас 80,4% са жени. Над 11% от българките и повече от 4% от мъжете на възраст над 50 години ще получат бедрена фрактура през живота си, като този вид счупване е най-опасно. Прогнозата на Международната фондация по остеопороза (МФО) е, че поради застаряване на населението у нас броят на счупванията в следващите десет години ще се увеличи.

Въпреки че засяга стотици милиони хора по света, остеопорозата остава недиагностицирана и нелекувана - особено сред тези, които вече са претърпели фрактури вследствие на болестта. До 80% от пациентите с остеопоротични фрактури не се диагностицират и лекуват. Според МФО 239 хил. българки остават нелекувани след първата фрактура. Една от причините за това е, че изследването на костната плътност - остеодензитометрия (DXA), не се финансира от здравната каса.

Най-честите симптоми на заболяването са намаляване на ръста, остра болка в гърба, прегърбване. Изследването на костната плътност е най-добрият начин за диагностициране на остеопорозата. Остеодензитометрията е безболезнена, продължава около 20 минути, а лъчевото натоварване е изключително ниско. При изследване на лумбалните прешлени то е едва 3 до 5 микросиверта. За сравнение, ако човек прелита от Европа до Северна Америка, ще получи доза радиация, равняваща се на 60 микросиверта. Лекарствата са важен елемент от терапията, която трябва да се допълни от здравословно хранене, прием на достатъчно витамин D и калций, както и добра двигателна активност.

Населението в световен мащаб продължава да застарява, което може да доведе до увеличение честотата на фрактурите. Засегнати са всички раси, но най-много страдат белите и азиатските жени - особено възрастните, които след менопаузата са изложени на най-висок риск. Ето защо остоепорозата трябва да бъде приоритет във всички етапи на живота - от поддържане на доброто костно здраве през младостта, до адекватните грижи за пациентите, преживели остеопоротична фрактура, призовават от Международната фондация по остеопороза.

Да не забравяме и, че наличието на родител или близък роднина с остеопороза излага на по-голям риск, особено ако майката или бащата са имали фрактури на бедрена шийка на тазобедрената става. Силното ограничаване на приема на храна и ниското телесно тегло отслабва костите както при мъжете, така и при жените, така че строгата диета също се явява рисков фактор. Хирургичните операции за намаляване размера на стомаха или премахване на част от червата ограничава наличната повърхност за усвояване на хранителни вещества, включително калций.

Продължителната употреба на кортикостероидни лекарства пречи на процеса на издграждане на ново костно вещество. Остеопорозата е свързана и с лекарства, използвани за лечение или профилактика на припадъци при епилепсия, стомашен рефлукс, рак, отхвърляне на трансплантация. И не на последно място - повишената консумация на повече от две алкохолни питиета на ден увеличава риска от загуба на костно вещество.