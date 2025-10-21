Безплатни прегледи за атопичен дерматит във ВМА

Специалисти от Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) за поредна година ще бъдат част от националната кампания „Отново в кожата си“, подкрепена от Българското дерматологично дружество.

В рамките на инициативата медиците ще извършват безплатни консултации през месец ноември, за които е необходимо предварително записване до 31.10.2025 г. на тел.: 0876/984 552, всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Прегледите ще се провеждат в кабинет №234, на втория етаж в Поликлиника-ВМА, и са насочени към пациенти с вече установена диагноза или с тежка форма на заболяването. Ще бъдат консултирани възрастни и деца на и над 12-годишна възраст.

Атопичният дерматит е хронично възпалително заболяване, което причинява сърбеж, сухота и зачервяване на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема. В България от него страдат около 400 000 деца и 200 000 възрастни.

Заболяването сериозно влошава качеството на живот на пациентите – над 80% от хората с тежки форми не спят повече от час и половина на нощ, а всеки трети развива депресия или тревожност.

Кампанията е насочена именно към тези пациенти, които не успяват да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за лечение. За тежкия атопичен дерматит вече съществуват съвременни терапии, напълно реимбурсирани от НЗОК, които дават бърз ефект – сърбежът изчезва, кожата се възстановява, а пациентите отново могат да спят спокойно и да водят пълноценен живот.

ВМА има дългогодишни традиции в провеждането на профилактични и общественозначими здравни кампании.

Нашата мисия винаги е била да бъдем активна, отворена към обществото институция, която помага не само на своите пациенти, но и на всички нуждаещи се от навременна консултация и грижа, коментира доц. Весел Кантарджиев, началник на Клиниката по дерматология на ВМА.

По време на консултациите пациентите ще имат възможност да получат информация за съвременните възможности за терапия и контрол на заболяването.