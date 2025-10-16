Готовите продукти крият захари

Приготвяйте супата вкъщи, не я купувайте на прах

Експертът по хранене и професор в катедрата по здравни науки в Открития университет на Каталуния, Рупи Ауйла, предупреждава, че много храни съдържат скрити захари, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето.

Според лекаря скрити захари се намират в хляба, особено белия, както и в различни сосове и дресинги за салати, закупени от магазина подсладени кисели млека и плодови сокове. Ауйла напомня, че значителни количества захар се добавят към зърнени храни, гранола (мюсли) и готови ястия като супи. Експертът по хранене препоръчва да се избягват десерти и сладки газирани напитки, а супата можете лесно да си приготвите вкъщи, вместо да я купувате на прах.

Лекарят подчертава, че излишната захар може да доведе до негативни последици за здравето като наднормено тегло, неалкохолно чернодробно затлъстяване, високо кръвно налягане, чревни проблеми и разстройства на психичното здраве.