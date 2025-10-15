Пуснаха назалните антигрипни ваксини за деца

Случаите на грип през октомври са единични

При малчуганите под 2 г. инфекцията протича тежко

По аптеките вече има противогрипни назални ваксини за деца, а цената им е около 50 лв. Това казаха пред “Труд news” фармацевти, а педиатри обясниха, че тези ваксини са за деца и юноши от 24-месечна до 18-годишна възраст. Прилага се под формата на спрей за нос, а при деца, които никога не са били ваксинирани срещу грип се прилагат две дози с интервал от минимум 4 седмици между тях.

По-рано от очакваното започва грипният сезон, коментира проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Според нея подраняването е свързано донякъде със застудяването на времето. “Доказахме грип А, грип Б го очакваме в края на грипния сезон, няма да ни пропусне. Щамовете, които очакваме, са включени във ваксината”, обясни Христова.

Медицинският експерт не очаква заради по-ранното навлизане на грипа у нас да имаме по-дълъг и по-тежък грипен сезон.

“Двата типа се различават от епидемиологична гледна точка. Тип А е най-често срещан и най-изменчив. Между отделните грипни сезони се променя достатъчно, за да бъде променен и във ваксината. Изведнъж сваля на легло с висока температура, главоболие, болки в мускулите и ставите, сухота в гърлото, която преминава в хрема и дразнеща кашлица”, разясни епидемиологът.

До 2-3 дни е инкубационният период, грипът те заразява и сваля за ден, стана ясно от думите на проф. Христова. Тя уточни, че грипът много често и тежко засяга децата до 2 години, но и общо децата до 15 години. Рискова група са хората над 65 години, които много често имат хронични заболявания.

Проф. Христова очаква единични случаи на грип през октомври, засилване през ноември и пик на грипа в последната седмица на януари.

"Има време в рамките на месец да си поставим ваксина, след която вероятността да не се разболеем е над 80%. Ваксината е застраховка срещу усложнения и влизане в болница”, каза още директорът на НЦЗПБ.