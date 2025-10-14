СЗО бие тревога: Светът бързо губи защитата си срещу бактериите

Една от всеки шест бактериални инфекции е резистентна на антибиотично лечение

Бактериите бързо развиват резистентност към антибиотици и тя вече е широко разпространена в глобален мащаб, предупреди Световната здравна организация (СЗО).

Според нов доклад на СЗО, една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции, причиняващи често срещани инфекции при хората през 2023 г., е била резистентна на антибиотично лечение.

СЗО е анализирала и различни комбинации от бактерии и антибиотици. За пет години антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40% от наблюдаваните комбинации патоген-лекарство, като средно годишно увеличението е 5–15%.

Повече от 40% от антибиотиците вече не са ефективни срещу обикновени кръвни, чревни, пикочно-полови и полово предавани инфекции, се посочва в доклада.

Близо 23 милиона данни от над 100 държави предупреждават, че увеличаващата се резистентност към основни антибиотици представлява нарастваща заплаха.

Положението е особено тежко в страните с ниски доходи и слаби здравни системи. В Азия и Близкия изток една от всеки три инфекции вече не се лекува с антибиотици, а в Африка тази цифра е една от всеки пет.

Лекарите предупреждават, че смъртността от такива случаи може да се увеличи със 70% до 2050 г.

Световната здравна организация отправя спешен призив за повече проучвания и разработване на нови антибиотици.