Ген. Венцислав Мутафчийски: Екипите във Военна болница са готови да извършват бъбречни трансплантации

Екипите ни са обучени и подготвени за извършване и на бъбречни трансплантации, въпрос на време е да започнем, каза пред журналисти ген. Венцислав Мутафчийски, началник на Военномедицинска академия (ВМА). Ген. Мутафчийски участва в церемония по отдаване на почит към донорите на органи и благодарност към близките им.

От 2007 г. досега във ВМА са извършвани само чернодробни трансплантации, като досега са извършени 112, посочи още той. По думите му ВМА ще инвестира в апарат, който да може да поддържа черния дроб на маргинални донори, за да стане лечебното заведение още по-ефективно в областта на чернодробните трансплантации.

По данни на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ към 3 октомври 2025 г. пациентите, чакащи за чернодробна трансплантация са 31, а за бъбречна – 804, като от началото на година са извършени четири чернодробни трансплантации, 15 бъбречни и една сърдечна.

Европейският ден на донорството и трансплантацията се отбелязва през втората събота на октомври. Тази година темата е "Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно".

На 17 октомври в ,,Градината на донорите” (зад НДК) ще бъдат засадени 13 рози в знак на признателност към донорите на органи. Градината е символ на благодарността и уважението на трансплантираните хора към донорите и техните семейства.