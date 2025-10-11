Защо е грешно да си миете зъбите за по-малко от 2 минути, 2 пъти на ден: Какво може да се случи?

Всички знаем, че миенето на зъбите е много ефективно за предотвратяване на кариеси. Лекарите обаче казват, че този жест ни помага повече, отколкото си мислим. Единственото условие е да се прави правилно: поне 2 минути миене, 2 пъти на ден, пише Newsweek.

Въпреки че си мием зъбите два пъти на ден и използваме четката за зъби правилно, е възможно в даден момент да изпитаме проблеми с оралното здраве.

И не става въпрос за вида паста за зъби или четка за зъби.

Дан Петрой, личен стоматолог, доктор на медицинските науки, ръководител на катедрата по орална рехабилитация в университета „Титу Майореску“ в Букурещ, твърди, че както възпалението на венците, така и зъбният кариес са инфекциозни заболявания и че се причиняват от бактерии, които се появяват при липса на задоволителна хигиена.

„Ако си мием зъбите, да, можем да предотвратим много заболявания. И повече от това, миейки си зъбите правилно. Може би през повечето време, да речем, движенията биха били правилни, честотата два пъти на ден би била правилна, но ние съкращаваме това време от две-три минути до 30 секунди или една минута.“

„Времето, отделено за миене на зъбите, е от значение. Многобройни проучвания, публикувани в тази област, показват, че за да почисти зъбната повърхност, четката за зъби трябва да мине, да речем, не знам, 10 пъти, 20 пъти, 30 пъти. За да правите всички тези движения, ви е нужно време, за да ги изпълните“, обясни д-р Дан Патрой в четвъртък вечерта по Medika TV.

По-добра ли е ръчната или електрическата четка за зъби?

Зъболекарят показа, че има и електрически четки за зъби, които сами извършват движения с по-висока честота, отколкото при използване на обикновени четки за зъби.

„От тази гледна точка има много проучвания, които показват, че тези електрически четки за зъби почистват по-ефективно от класическата ръчна четка за зъби“, добави зъболекарят Дан Патрой.

На въпроса какъв вид четка за зъби препоръчва, той отговори, че всичко зависи от типа зъби на потребителя.

„Знаете ли как е? Има толкова много, защото всеки вид четка за зъби в даден момент е показан за определен тип зъби. За струпани зъби или за раздалечени зъби, напротив. За смесена зъбна редица, да го наречем, в случай на дете. Или, напротив, за временни зъби, в случай на малки деца. Мисля, че бихме могли да получим правилна индикация, като отидем при нашия редовен зъболекар и попитаме какви четки за зъби биха ни подхождали“, добави д-р Дан Петрой, според news.ro.