Щипка канела, добавена към кафето ви всеки ден, може да ви предпази от диабет. Вижте какво казват експертите. Гастроентеролог с образование в Харвард обяснява как канелата в кафето ви допринася за по-добро здраве, пише Newsweek.

Канелата е подправка, ценена не само заради приятния си аромат, но и заради всичките си ползи за здравето.

Канелата е една от най-старите подправки в света, използвана от хиляди години както заради топлия си, сладък вкус, така и заради лечебните си свойства.

Добит от вътрешната кора на канеленото дърво, този ароматен прах някога е бил по-ценен от златото.

Канелата помага за намаляване на „лошия“ холестерол (LDL) и триглицеридите, като същевременно може да повиши „добрия“ холестерол (HDL).

По този начин, консумиран редовно, може да помогне за защита на здравето на сърцето и да намали риска от атеросклероза или инфаркт.

В комбинация със здравословна диета, канелата се превръща в подправка, която естествено защитава сърцето ви.

Известна също със своите газогонни ефекти, канелата помага за понижаване на кръвната захар и е основно средство за хора с диабет.

Сладката подправка, която регулира кръвната захар

Лекарите казват, че е необходима само щипка канела, за да превърне една обикновена чаша кафе в хранително лекарство за хора с диабет.

Д-р Саураб Сети, гастроентеролог, обучен в Харвард, наскоро говори пред своите 1,3 милиона последователи в Instagram.

В разговора си с последователите, лекарят добави:

„Повечето хора забравят да добавят три прости съставки към кафето си. Само щипка канела може да помогне за понижаване на скоковете на кръвната захар и да добави мощни антиоксиданти.“

Английският лекар казва, че щипка канела, добавена към кафето, може да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар, което е изключително важен аспект за предотвратяване на диабет.

Освен това, канелата осигурява важна доза антиоксиданти, които поддържат имунната система и се борят с оксидативния стрес.

Това са съединения, които могат да неутрализират вредните кислородни молекули, наречени свободни радикали, които могат да се прикрепят към здрави клетки в тялото и да причинят вид клетъчно увреждане, наречено оксидативен стрес.

Оксидативният стрес описва вредните ефекти, които свободните радикали (нестабилни молекули) имат върху тялото.

Свободните радикали са вредни кислородни клетки, които могат да причинят увреждане на тъканите, а антиоксидантите са отговорни за борбата с тези вредни клетки.

Свободните радикали увеличават риска от заболяване на човек.

Увреждането на тъканите може да направи човек по-уязвим към заболявания като сърдечни заболявания, рак, болестта на Алцхаймер и диабет, както и много други потенциални състояния.

За щастие, като консумираме храни, богати на антиоксиданти, като плодове, зеленчуци и канела, намаляваме оксидативния стрес и намаляваме шансовете за развитие на заболявания и състояния, които ограничават живота ни.

По този начин, тази проста промяна в ежедневието ви може да помогне за поддържане на дългосрочно здраве.