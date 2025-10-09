Доц. д-р Димитър Гугутков: Пептидната терапия е революция в контрола на теглото

Може да доведе до намаляване на телесната маса с 10-15 на сто

Използва се и за лечение на метаболитни нарушения

Нараства броят на хората с наднормено тегло у нас и по света и свързаните с него заболявания. Често ограничителните диети и препоръките за по-голяма физическа активност не са достатъчни и трябва да се намеси медицината. Лекарите все повече се оглеждат за нови терапии за контрол на килограмите. Нови международни данни, публикувани в New England Journal of Medicine, потвърждават ефективността на пептидите като иновативен инструмент за контрол на теглото.

“Пептидите не са модна прищявка, а една от най-перспективните насоки в съвременната медицина и революция в контрола на теглото. Те играят съществена роля в метаболизма и могат да подпомогнат както корекцията на физиологични функции, така и лечението на редица патологични състояния. Когато се използват правилно и под лекарски контрол, пептидите са в състояние да променят качеството на живот на пациентите”, коментира доц. д-р Димитър Гугутков, специалист по анестезиология и интензивно лечение, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Наднорменото тегло и затлъстяването са едни от най-сериозните здравни проблеми на съвремието. Те повишават риска от диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, ставни увреждания и редица други усложнения. Медицината обаче навлиза в нова ера с пептидната терапия, която се очертава като революционен подход за контрол на теглото и лечение на метаболитни нарушения.

Пептидите са малки вериги от аминокиселини - градивни елементи на белтъците, които в човешкото тяло действат като “сигнални молекули”. Те регулират апетита, влияят върху нивата на кръвната захар, подпомагат възстановяването на тъканите и участват в имунния отговор. В последните години учените разработиха синтетични пептиди, които имитират действието на естествени хормони. Част от тях вече се използват успешно за лечение на диабет тип 2 и за контрол на телесното тегло.

Най-значимият пробив идва с медикаментите, имитиращи действието на т. нар. GLP-1 (glucagon-like peptide-1), който е естествен хормон, потискащ апетита, забавящ изпразването на стомаха и регулиращ нивата на кръвната захар. Клинични проучвания показват, че при правилен подбор на пациентите и в комбинация със здравословно хранене и физическа активност пептидната терапия може да доведе до намаляване на теглото с 10-15%, а в някои случаи и повече - резултат, който трудно се постига само с диета и спорт.

Предимствата на пептидната терапия са впечатляващи. Тя подпомага устойчивото намаляване на теглото, подобрява контрола на кръвната захар и липидния профил, намалява риска от усложнения, свързани със затлъстяването, и допринася за по-добро качество на живот и самочувствие на пациента. Терапията с пептиди е част от новата ера в медицината, тя дава надежда за по-добър контрол на теглото и метаболитните заболявания.

Предизвикателствата обаче също са реални - възможни са странични ефекти като гадене, повръщане, диария, лошо храносмилане (тежест, подуване, оригване), по-рядко - леки до умерени възпаления на жлъчката. Необходимо е дългосрочно проследяване на ефекта от терапията, която има сравнително висока цена. Затова пептидите трябва да се прилагат единствено под лекарски контрол и след щателна медицинска оценка.

“Истинската промяна идва тогава, когато пациентът осъзнае, че лечението с пептиди е дългосрочен процес и изисква постоянство, информираност и доверие между лекар и пациент. Колкото по-рано се започне, толкова по-добри и устойчиви са резултатите”, напомня доц. д-р Гугутков.