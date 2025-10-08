Д-р Петя Баликова: Добрият личен лекар трябва да координира профилактиката за рак

Още по темата: 42% от смъртните случаи от рак са свързани с предотвратими рискови фактора 25.09.2025 12:25

Общопрактикуващите трябва да настояват за редовни прегледи, защото на практика скрининг в България няма

Ние на практика нямаме никакви скринингови програми за ранно откриване на най-честите онкологични заболявания и почти нямаме и профилактични такива.

Това заяви онкологът д-р Петя Баликова. Тя е категорична, че само добър личен лекар може да предпази хората от тежки диагнози, ако непрекъснато ги насърчава да да правят профилактични прегледи.

"Аз, като лекар-онколог, имам лична мисия да промотирам профилактиката и профилактичните прегледи, защото това е единственият начин да компенсираме липсата на задължителните скринингови програми, които в България все още не съществуват“, отбелязва тя.

"Най-добрата медицина е тази, при която не се стига до болест и болестите се разпознават и предотвратяват рано. Ключът - намерете си добър общопрактикуващ лекар, който да провежда и координира профилактиката ви", призова д-р Баликова.