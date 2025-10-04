Д-р Гергана Николова: Колкото по-рано се постави ваксината срещу грип, толкова по-ефективна ще бъде тя

Доведоха ли ниските температури и рязката промяна във времето до повече болни, какви вируси най-често ни повалят в началото на есента и има ли как да се предпазим, обясни в ефира на NOVA общопрактикуващия лекар доктор Гергана Николова.

“Есенно-зимният сезон настъпва и с него неминуемо ще дойдат вирусите. Точно сега е моментът да си поставим ваксините, за да може да се предпазим от настъпващата инвазия”, обясни тя.

“Започна ваксинацията за COVID-19. Към този момент има интерес, има поставени вече ваксини. Очакваме да дойдат противогрипните ваксини, има доста голям интерес и към тях. Не сме спирали ваксинацията срещу пневмококи, която поставяме целогодишно. Апелирам всички, които искат да се предпазят, да го направят сега, когато е най-удачно”, коментира д-р Николова.

“За съжаление, неколкократно се предлага в Националната програма за борба със сезонния грип да бъдат включени и децата, за да може тези родители, които искат да ги ваксинират, да могат да го направят безплатно. Но към тази действаща програма децата са изключени, както и пациентите с хронични заболявания. Препоръчвам като специалист по обща и семейна медицина тези пациенти да бъдат защитени, дори и и да трябва да си закупят ваксината”, каза тя.

Според нея колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-ефективна ще бъде тя, защото сега още не е станала масова инвазията на гриповете.

“Регистрирани са хора с грип, това са “първите птички”, но скоро ще бъдат последвани от много. Вече имаме и пациенти, които са с инфекция, грип и COVID-19. Не бива да се подценява. Това са заболявания, които могат да бъдат спрени с ваксина, могат да бъдат профилактирани. Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме”, смята д-р Николова.

“При грипа е типично рязкото, внезапно начало с много висока температура. При COVID-19 има постепенно разгръщане на картината. Миналата седмица имах пациенти, при които се беше променил вкуса, колкото и да е отдавнашен този симптом”, разказа специалистът.

“Хубаво е, ако може човек, да си направи тест, защото всеки ден срещам хора с положителен тест за COVID-19, но се разхождат без маска в лечебните заведения. Нека не забравяме, че има и други пациенти, има бременни жени, има малки деца, има хора, които са дошли за преглед за своето хронично заболяване. Трябва да бъдем отговорни както за собственото си здраве, така и за това на останалите”, допълни тя.