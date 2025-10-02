Наситените мазнини не са ни враг

Важно е количеството

Мазнините не са враг, а по-скоро жизненоважен макронутриент, без който тялото просто не може да функционира правилно. Те осигуряват енергия, топлина, защитават органите, компонент са на всяка клетка, помагат за усвояването на жизненоважните витамини A, E, D и K и дори участват в синтеза на хормони, влияейки върху общото здраве и състоянието на кожата. Има и мазнини, които помагат на отслабването, колкото и парадоксално да звучи.

Наситените мазнини (в животинските продукти) се усвояват по-бавно от въглехидратите, осигурявайки по-дълготрайно чувство за ситост и намалявайки желанието за леки закуски. Те помагат да се избегнат резки инсулинови скокове, които предизвикват глад и наддаване на тегло.

Закономерно възниква въпросът: как да ги включим в диетата си, без да нарушим броя на калориите? Отговорът е прост: съсредоточете се върху авокадо, ядки и семена (шепа на ден), зехтин (добавяйте към салати), мазна риба (2-3 порции седмично) и яйца.

Избирайте нерафинирани, студено пресовани масла и имайте предвид тяхната термостабилност: кокосовото или авокадовото масло е най-подходящо за пържене, а лененото или от гроздови семки - само за студени ястия. Основното е да следите общия прием на калории.

Не се страхувайте от наситените мазнини, но знайте мярката! Избирайте висококачествено масло, нискомаслени млечни продукти и постно месо. Не забравяйте: кокосовото и палмовото масло също са наситени, така че ги използвайте умерено. Стриктно елиминирайте трансмазнините: четете етикетите, избягвайте бързо хранене и преработени печива.