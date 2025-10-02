Acibadem City Clinic УМБАЛ „Витоша“ се превръща в свръхмодерна и технологична болница

Новата инвестиция е за 100 млн. лв., с три пъти повече легла и интегрирани AI технологии

„Изключително сме благодарни и горди, че работим с едни от най-добрите, желани и търсени медицински специалисти в цяла България“, споделя Ангел Ангелов, изпълнителен директор на Acibadem City Clinic. С тези думи той открива новата страница в развитието на водещата здравна група у нас – университетската многопрофилна болница „Витоша“, която отвори врати през май 2025 г.

Решението за преминаването към новата сграда на ул. „Константин Помянов“ 1 е продиктувано от непрекъснато растящия брой пациенти и необходимостта от повече пространство и модерна инфраструктура. Инвестицията възлиза на 100 млн. лв., осигурени чрез собствен капитал и банково финансиране.

„Отне ни по-малко от година – от първите преговори до официалното откриване. Но в този период имаше много напрегнати дни и безсънни нощи. Днес можем да се похвалим с една от най-модерните и просторни болници в страната, с интегрирани AI решения и екип от лидери, които работят в тясно сътрудничество“, разказва Ангелов.

Повече капацитет и нови специализирани клиники

Сравнено със стария кардиологичен център на Околовръстния път, който разполагаше с 60 легла и 20 кабинета, новата структура предлага близо 170 легла и двойно повече кабинети. Така освен водещата кардиология и кардиохирургия, пациентите вече могат да разчитат и на:

Клиника по ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия под ръководството на д-р Иво Живков;

под ръководството на д-р Иво Живков; Клиника по вътрешни болести начело с проф. Огнян Георгиев;

начело с проф. Огнян Георгиев; Клиника по съдова хирургия с доц. Стефан Стефанов, чийто екип се връща изцяло в „Витоша“.

с доц. Стефан Стефанов, чийто екип се връща изцяло в „Витоша“. Кардиологичният екип, ръководен от проф. Иво Петров, също получава повече възможности да развива пълния си потенциал.

Лидерство и акредитации на световно ниво

„Ние сме единственото лечебно заведение в България, акредитирано по най-високия световен стандарт в здравеопазването – JCI. Това е част от нашето ДНК – да осигурим холистичен подход и максимално добро изживяване за всеки пациент“, подчерта Ангелов.

Разширяване с „УМБАЛ Ортопедия“

Сградата на Околовръстния път, освободена от кардиологичния център, се трансформира в Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия, ръководена от д-р Николай Тивчев – един от най-уважаваните ортопед-травматолози в страната. „Дойде тук със своя екип, с който работи повече от 30 години. Те са като семейство – и това е огромна стойност за нашите пациенти“, допълва Ангелов.