Рекордьори сме в ЕС по смърт от сърдечни болести

От началото на годината са регистрирани 6115 случая на инфаркт на миокарда и 24 893 случая на инсулт

4600 са смъртните случаи на ден от сърце в ЕС

България е рекордьор в ЕС по смърт от сърдечни болести, следвана от Румъния и Унгария. Данни на кардиологичното дружество сочат, че в страната ни 65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са в резултат на проблеми със сърдечносъдовата система, като инфарктът и инсултът са основна причина за това. Регистърът на Националния център по обществено здраве и анализи показва, че само през първите шест месеца на 2025 г. има 6115 случая на инфаркт на миокарда и 24 893 случая на инсулт.

От цяла Европа само в България смъртността от сърдечно-съдови болести расте. Всяка година близо 20.5 млн. души по света губят живота си в резултат на сърдечносъдови заболявания, като приблизително 4600 умират всеки ден само в Европейския съюз (ЕС). Данните са категорични, че заболяванията на сърцето са „убиец №1“ на стария континент, като починалите в резултат на сърдечносъдови проблеми са повече от тези, загубили живота си от рак и респираторните болести взети заедно.

Високият LDL или известен като "лош" холестерол е един от рисковите фактори за възникване на инфаркт или инсулт, а хората, преживели веднъж такъв инцидент, са особено уязвими. Нивата на холестерол в кръвта се изследват чрез кръвен тест в лаборатория, като специалистите препоръчват това да стане на гладно. Добре е първото изследване на холестерола да се направи между 9 и 11-годишна възраст и след това да се повтаря през пет години, съветват кардиолозите.

Мъжете между 45 и 65-годишна възраст и жените между 55 и 65-годишна възраст трябва да правят този тест веднъж на една или две години в зависимост от препоръките на лекуващия лекар, а тези над 65 – всяка година.

Хората с преживян сърдечносъдов инцидент са изложени на огромна опасност от втори. Лекарите са категорични, че те трябва да се изследват по-често и да поддържат нивата на холестерол по-ниски от тези на хората, които не попадат в рисковата група. Всеки инфаркт уврежда силно сърцето, защото запушването на съдовете прекъсва кръвотока и така загиват миокардни клетки. По този начин оптималната функция на сърцето вече е нарушена и то не работи с пълния си капацитет. При следващо запушване, причинено от атеросклеротични плаки, рискът сърцето да спре да работи правилно още повече се увеличава.