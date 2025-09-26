Лекари от „Софиямед“ се пребориха за живота на близнаци, родени в тежко състояние

След близо месец грижи екипът на Отделението по неонатология на лечебното заведение ги изпрати у дома

Истинска радост предизвика сред екипа на Отделението по неонатология на УМБАЛ „Софиямед“ изписването на бебенцата-близнаци Момчил и Дамян. Те са дълго чакани и желани от своите родители - Габриела и Димитър, които почти осем години са се опитвали да осъществят тази си мечта, а днес – след близо 1 месец високоспециализирани неонатологични грижи, екипът ни изпраща цялото им семейство у дома.

Бременността си Габриела проследява в УМБАЛ „Софиямед“ при акушер-гинеколога д-р Николай Ковачев.

С напредване на бременността с еднояйчните близнаци, които са с една плацента и един околоплоден сак, специалистът установява и риск пъпната връв на всяко от бебетата да се оплете и да достигне до фатален край при напредване на бременността. Поради тази причина той предприема родоразрешение в 33-та гестационна седмица. След раждането се вижда осемкратно спираловидно увита пъпна връв с възел.

Близнаците се раждат на 21-ви август

Момчил се появява първи – 2100 гр. и 44 см., а Дамян е втори - 2100 гр. и 42 см. Те са в тежко състояние и веднага биват поети от екипа специалисти на Отделението по неонатология в болничното заведение.

Двете бебенца се раждат с тежък сепсис, а Дамян е с пневмоторакс – колабирал бял дроб поради наличие на въздух между гръдната стена и белия дроб. Близнаците първоначално са интубирани и поставени в кувьози, като състоянието на Дамян е изисквало и торакоцентеза – медицинска процедура за отстраняване на въздуха от плевралното пространство чрез игла или дрен.

След стабилизиране на състоянието им близнаците са преместени в специализираната Кенгуру стая на Отделението по неонатология, където остават заедно с майка си до момента на изписването им.

Най-щастливият кадър за спомен - с екипа на болницата. Снимка: "Софиямед"

„Неонатологията е екипна работа и усилията, които целият ни екип полага, за да се отгледа всяко едно детенце са неимоверни. Цялата грижа за новородените без значение дали здравословното им състояние е по-сериозно, дали имат проблеми или не, се поема от екипа ни. Основната ни цел е всяко бебенце да бъде изписано здраво и родителите да могат да поемат грижите за него спокойно и самостоятелно.

Радвам се, че в Отделението ни се справяме с предизвикателствата на по-сложни и тежки случаи, какъвто беше и този на близнаците Момчил и Дамян. Наистина грижата за тях беше денонощна, но изходът беше най-добрият, а удовлетворението, което ни даде, е безценно“, коментира д-р Илия Мангъров, д.м. – началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ „Софиямед“.

Екипът полага непрестанни грижи за двете братчета – от следене на жизнените показатели и здравословното развитие, през намаляването на инфекцията до най-базисните грижи, които се полагат за всяко бебе. По преценка на д-р Мангъров близнаците преминават и профилактичен скрининг за ретинопатия при проф. д-р Александър Оскар, д.м., който е част от екипа на ДКЦ „Софиямед“ и един от най-добрите детски офталмолози в страната.

Както и допълнителни високоспециализирани изследвания и процедури. Под грижите на екипа от специалисти в Отделението по неонатология, Момчил и Дамян прекарват почти месец.

А въпреки тежкото си здравословно състояние при раждането, те вече са здрави и се прибраха вкъщи с родителите си.

Екипът на „Софиямед“ им желае здраве, да растат борбени, щастливи и целеустремени в живота!