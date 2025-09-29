Изписаха трето дете с алогенна трансплантация

ИСУЛ възобнови процедурата

Три са вече децата, които преминаха успешно през алогенна костно-мозъчна трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” и бяха освободени за домашно лечение. Това съобщиха от лечебното заведение.

Първото трансплантирано дете след възстановяването на тази дейност в Клиниката по детска клинична хематология и онкология беше изписано в началото на месец август 2025 г.

Второто дете - 8-годишно момиченце с рецидив на остра лимфобластна левкемия, получи костен мозък от фамилен донор (15-годишния му брат) и беше изписано преди малко повече от седмица.

Вече си е в къщи и третото дете с алогенна трансплантация - 15-годишно момиче с високорискова остра миелоидна левкемия. При нея е използван донор от Германския донорен регистър.

И трите деца са изписани след като лекарите се получили потвърждение, че трансплантацията е успешна чрез специален тест, който показва, че костният мозък на малките пациенти е заменен от този на донора.

При алогенните костно-мозъчни трансплантации за донор на стволови клетки се използва друг човек - близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър.