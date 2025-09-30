Брънзалов: Осем производства е образувала прокуратурата за нападение над лекар през първото тримесечие

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала осем производства за причиняване на телесна повреда на медик. Това обяви председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни от прокуратурата. Той откри форума „„Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“. Събитието е част от Националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

В сравнение с 2023 г., през 2024 г. случаите на нападения спадат до 10, заяви още Брънзалов. През 2022 г. прокуратурата е образувала 13 производства за причиняване на телесна повреда на медик, посочи също той.

През последните години БЛС положи много усилия, за да се защитят медиците, каза Брънзалов. Той подчерта, че целта е била да се обърне вниманието на обществото върху проблема. Сключихме споразумение с прокуратурата, което да гарантира по-бърза и адекватна реакция на институциите. Създадохме механизъм за подаване на сигнали и проведохме обучения за справяне с агресията на работното място, каза още Бръзналов.

Наложените наказания през 2022 г. са 17, от които четири ефективни присъди, съобщи също той. През 2023 г. те са 12, с преобладаващи условни присъди. През 2024 г. броят е 13. Само за първото тримесечие на 2025 г. вече има четири наказания, каза Брънзалов.



Добрата новина е, че за този период нямаме нито един изгубен човешки живот на медик вследствие на нападение. Също така няма и нито едно оправдано лице, след като му е било повдигнато обвинение, коментира председателят на БЛС.